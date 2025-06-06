Названо число остающихся в больницах пострадавших при теракте в Брянской области
Минздрав РФ: После теракта в Брянской области 20 человек остаются в больницах
Последствия обрушения моста под Брянском. Обложка © МЧС России
Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что 20 человек, получивших травмы в результате теракта на железной дороге в Брянской области, продолжают получать медицинскую помощь в стационарных условиях. Двое из них — дети.
«На стационарном лечении в больницах Брянска, федеральных медцентрах и больницах Москвы и РЖД остаются 20 пострадавших, в том числе двое детей», — сказал Кузнецов журналистам.
Он также рассказал, что 52 человека уже покинули стационары после улучшения самочувствия, среди них также двое детей. Кроме того, один из пострадавших был перевезен из Брянска в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко для специализированной помощи.
Напомним, что в ночь на 1 июня в Брянской области мост обрушился в результате взрыва — в этот момент под ним проходил пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. В результате трагедии погибли семь человек, а 118 получили ранения. Машинист поезда Павел Мишин успел затормозить и тем самым предотвратил ещё большее количество жертв. Сам он погиб. Позже в Курской области был взорван железнодорожный мост, когда по нему проезжал грузовой локомотив, в результате чего пострадали три человека: машинист и два его помощника. Оба этих инцидента были квалифицированы Следственным комитетом как теракты.