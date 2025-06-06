Названо число остающихся в больницах пострадавших при теракте в Брянской области

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что 20 человек, получивших травмы в результате теракта на железной дороге в Брянской области, продолжают получать медицинскую помощь в стационарных условиях. Двое из них — дети.

«На стационарном лечении в больницах Брянска, федеральных медцентрах и больницах Москвы и РЖД остаются 20 пострадавших, в том числе двое детей», — сказал Кузнецов журналистам.

Он также рассказал, что 52 человека уже покинули стационары после улучшения самочувствия, среди них также двое детей. Кроме того, один из пострадавших был перевезен из Брянска в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко для специализированной помощи.