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6 июня, 17:09

Названо число остающихся в больницах пострадавших при теракте в Брянской области

Минздрав РФ: После теракта в Брянской области 20 человек остаются в больницах

Последствия обрушения моста под Брянском. Обложка © МЧС России

Последствия обрушения моста под Брянском. Обложка © МЧС России

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что 20 человек, получивших травмы в результате теракта на железной дороге в Брянской области, продолжают получать медицинскую помощь в стационарных условиях. Двое из них — дети.

«На стационарном лечении в больницах Брянска, федеральных медцентрах и больницах Москвы и РЖД остаются 20 пострадавших, в том числе двое детей», — сказал Кузнецов журналистам.

Он также рассказал, что 52 человека уже покинули стационары после улучшения самочувствия, среди них также двое детей. Кроме того, один из пострадавших был перевезен из Брянска в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко для специализированной помощи.

Семьи погибших при взрыве пассажиров поезда под Брянском получат по 3,3 млн
Семьи погибших при взрыве пассажиров поезда под Брянском получат по 3,3 млн

Напомним, что в ночь на 1 июня в Брянской области мост обрушился в результате взрывав этот момент под ним проходил пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. В результате трагедии погибли семь человек, а 118 получили ранения. Машинист поезда Павел Мишин успел затормозить и тем самым предотвратил ещё большее количество жертв. Сам он погиб. Позже в Курской области был взорван железнодорожный мост, когда по нему проезжал грузовой локомотив, в результате чего пострадали три человека: машинист и два его помощника. Оба этих инцидента были квалифицированы Следственным комитетом как теракты.

Ольга Сливченко
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