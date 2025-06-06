Гинеколог почти 20 лет насиловал пациенток и снимал всё на видео

В Норвегии гинеколог в период с 2004 по 2022 год изнасиловал более 90 пациенток и снимал всё на видео. Об этом сообщает Hln.be.

На протяжении практически двух десятилетий 55-летний врач совершал систематические сексуальные преступления против женщин, которые приходили к нему на приём. Следствие установило, что мужчина воспользовался своим служебным положением и под видом осмотров подвергал пациенток унизительным процедурам.

Всего о надругательствах заявили 94 женщины. По их словам, гинеколог совершал непрофессиональные прикосновения. Использовал свои пальцы и другие посторонние предметы, а весь процесс записывал на камеру.

Во время расследования было изъято сотни видеозаписей, в которых зафиксированы случая насилия. Обвиняемый оправдывал съёмку тем, что это было «доказательством» его добросовестности при осмотрах. Однако это не убедило суд.

Медик был приговорён к 21 году заключения. Хотя адвокаты настаивали на сроке от 17 до 18 лет тюрьмы. Помимо этого, мужчина больше не может работать врачом. Он также должен выплатить пострадавшим денежную компенсацию.