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6 июня, 17:45

Гинеколог почти 20 лет насиловал пациенток и снимал всё на видео

В Норвегии осудили гинеколога, который изнасиловал 94 пациентки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Reshetnikov_art

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Reshetnikov_art

В Норвегии гинеколог в период с 2004 по 2022 год изнасиловал более 90 пациенток и снимал всё на видео. Об этом сообщает Hln.be.

На протяжении практически двух десятилетий 55-летний врач совершал систематические сексуальные преступления против женщин, которые приходили к нему на приём. Следствие установило, что мужчина воспользовался своим служебным положением и под видом осмотров подвергал пациенток унизительным процедурам.

Всего о надругательствах заявили 94 женщины. По их словам, гинеколог совершал непрофессиональные прикосновения. Использовал свои пальцы и другие посторонние предметы, а весь процесс записывал на камеру.

Во время расследования было изъято сотни видеозаписей, в которых зафиксированы случая насилия. Обвиняемый оправдывал съёмку тем, что это было «доказательством» его добросовестности при осмотрах. Однако это не убедило суд.

Медик был приговорён к 21 году заключения. Хотя адвокаты настаивали на сроке от 17 до 18 лет тюрьмы. Помимо этого, мужчина больше не может работать врачом. Он также должен выплатить пострадавшим денежную компенсацию.

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А ранее были раскрыты новые детали по делу о торговле детьми во Владивостоке. Всего на данный момент по делу проходят восемь фигурантов. Циничная схема по торговле младенцами принесла медикам более 53 миллионов рублей.

Юлия Сафиулина
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