«Врата ада» закрываются: Полыхавший почти 55 лет кратер в Туркменистане начал угасать

Начал гаснуть туркменистанский кратер «Врата ада», который горел в пустыне Каракумы на протяжении более полувека. Учёные зафиксировали в нём значительное снижение яркости пламени с момента его бурения в 1971 году. Об этом сообщает Daily Mail.

После бурения, обнаружив подземный газовый карман, его решили поджечь, полагая, что огонь быстро погаснет. Однако пламя продолжает гореть до сих пор. Эксперты из государственной компании «Туркменгаз» сообщили, что свечение кратера спустя полвека стало едва заметным. Это связано с уменьшением притока газа из подземных резервуаров, который теперь перенаправляется на буровые скважины для утилизации.