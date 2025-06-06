«Врата ада» закрываются: Полыхавший почти 55 лет кратер в Туркменистане начал угасать
DМ: Кратер «Врата ада» в пустыне Туркменистана начал угасать спустя более 50 лет
Кратер «Врата ада». Обложка © Wikipedia / Tormod Sandtorv
Начал гаснуть туркменистанский кратер «Врата ада», который горел в пустыне Каракумы на протяжении более полувека. Учёные зафиксировали в нём значительное снижение яркости пламени с момента его бурения в 1971 году. Об этом сообщает Daily Mail.
После бурения, обнаружив подземный газовый карман, его решили поджечь, полагая, что огонь быстро погаснет. Однако пламя продолжает гореть до сих пор. Эксперты из государственной компании «Туркменгаз» сообщили, что свечение кратера спустя полвека стало едва заметным. Это связано с уменьшением притока газа из подземных резервуаров, который теперь перенаправляется на буровые скважины для утилизации.
Ранее учёные ЛЭТИ разработали наноматериал для выявления опасных газов. Новый двумерный наноматериал толщиной в один атом – графитоподобный нитрид углерода (g-C3N4) — может стать основой для создания высокоточных сенсоров опасных газов и технологий очистки воды.