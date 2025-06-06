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6 июня, 18:06

Поклонская удивила подписчиков платьем-вишиванкой

Наталья Поклонская опубликовала фото в вышиванке

Обложка © Telegram/ Наталья Поклонская

Обложка © Telegram/ Наталья Поклонская

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская поделилась новой фотографией в своём телеграм-канале. На снимке она запечатлена в платье-вышиванке, сидя на траве. Свой пост она посвятила дню рождения Александра Пушкина.

«Великий поэт, истинно владеющий словом — Александр Сергеевич Пушкин! На его творчестве выросли поколения славянских и других народов мира. Воплощённая в его слове мифологема нашей культуры, традиций и характера заложена в его произведениях», — написала под фото Поклонская.

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Ранее Поклонская рассказала, что во время своей работы в Госдуме получала предложение перейти в ЛДПР. Она прошла в парламент по списку «Единой России», но не была членом партии, с инициативой обмена выступил лично лидер либерал-демократов Владимир Жириновский.

Полина Никифорова
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