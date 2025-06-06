Стало известно, кто погиб при подрыве автомобиля под Одессой

При подрыве машины в селе Донская Балка Одесской области погиб полковник из территориального центра комплектования (ТЦК) Олег Номеровский. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Согласно информации местных СМИ, сегодня днём на трассе Одесса – Берёзовка произошёл взрыв автомобиля Renault Megane. Предварительно, взрывное устройство сработало дистанционно. В момент инцидента за рулём находился начальник четвёртого отдела Одесского ТЦК, полковник Олег Номеровский. СВУ было заложено под днище машины со стороны водителя.