Стало известно, кто погиб при подрыве автомобиля под Одессой
«Страна.ua»: При подрыве машины под Одессой погиб полковник из ТЦК Номеровский
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ajax9
При подрыве машины в селе Донская Балка Одесской области погиб полковник из территориального центра комплектования (ТЦК) Олег Номеровский. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Согласно информации местных СМИ, сегодня днём на трассе Одесса – Берёзовка произошёл взрыв автомобиля Renault Megane. Предварительно, взрывное устройство сработало дистанционно. В момент инцидента за рулём находился начальник четвёртого отдела Одесского ТЦК, полковник Олег Номеровский. СВУ было заложено под днище машины со стороны водителя.
Напомним, что ранее под Одессой подорвали автомобиль военкомов. Информацию о ЧП подтвердили на сайте полиции, там сообщили об одном погибшем. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, криминалистическая лаборатория и следователи следственного управления областной полиции.