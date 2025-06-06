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6 июня, 19:23

Стало известно, кто погиб при подрыве автомобиля под Одессой

«Страна.ua»: При подрыве машины под Одессой погиб полковник из ТЦК Номеровский

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ajax9

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ajax9

При подрыве машины в селе Донская Балка Одесской области погиб полковник из территориального центра комплектования (ТЦК) Олег Номеровский. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Согласно информации местных СМИ, сегодня днём на трассе Одесса – Берёзовка произошёл взрыв автомобиля Renault Megane. Предварительно, взрывное устройство сработало дистанционно. В момент инцидента за рулём находился начальник четвёртого отдела Одесского ТЦК, полковник Олег Номеровский. СВУ было заложено под днище машины со стороны водителя.

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Напомним, что ранее под Одессой подорвали автомобиль военкомов. Информацию о ЧП подтвердили на сайте полиции, там сообщили об одном погибшем. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, криминалистическая лаборатория и следователи следственного управления областной полиции.

Алена Пенчугина
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