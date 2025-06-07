Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 21:24

«Отбивают все атаки»: Военкор Сладков рассказал об успехах Армии России в Курской области

Военкор Сладков описал бои у курского приграничья словами «очень тяжело»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Вблизи населённого пункта Тёткино в Курской области продолжаются вооружённые столкновения. По словам военкора Александра Сладкова, российские подразделения успешно удерживают позиции, отражая наступления со стороны украинских формирований.

«Тёткино — упорные бои, населённый пункт наш, блистательные российские военные отбивают все атаки. Тяжело, очень тяжело, но… А что но? Ничего и не скажешь. Спасибо вам, мужики», — написал Сладков в своём телеграм-канале.

Военкор отметил, что в районе границы зафиксировано сосредоточение украинских войск. По его словам, существует вероятность попытки прорыва в Белгородскую область. При этом он подчеркнул, что подобная активность не представляет опасности, и соответствующие меры принимаются заранее.

«Огонь!»: Бойцы ВС РФ отомстили ВСУ за уничтожение памятников Пушкину
«Огонь!»: Бойцы ВС РФ отомстили ВСУ за уничтожение памятников Пушкину

А ранее воздушно-космические войска РФ уничтожили переправу, которая использовалась формированиями Вооружённых сил Украины для переброски сил через реку Оскол в Купянске. В результате атаки сооружение было полностью разрушено. Напомним, что данное направление остаётся одним из наиболее напряжённых на линии боевого соприкосновения.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar