Вблизи населённого пункта Тёткино в Курской области продолжаются вооружённые столкновения. По словам военкора Александра Сладкова, российские подразделения успешно удерживают позиции, отражая наступления со стороны украинских формирований.

«Тёткино — упорные бои, населённый пункт наш, блистательные российские военные отбивают все атаки. Тяжело, очень тяжело, но… А что но? Ничего и не скажешь. Спасибо вам, мужики», — написал Сладков в своём телеграм-канале.

Военкор отметил, что в районе границы зафиксировано сосредоточение украинских войск. По его словам, существует вероятность попытки прорыва в Белгородскую область. При этом он подчеркнул, что подобная активность не представляет опасности, и соответствующие меры принимаются заранее.