Украинские провокаторы прислали Сальдо фото его затопленного дома в Херсоне

Губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо были отправлены фотографии затопленного микрорайона Херсона, где ранее находился его собственный дом. Об этом политик сообщил РИА «Новости».

По словам Сальдо, неизвестные, предположительно украинские провокаторы, прислали ему материалы двухгодичной давности с целью морального давления. Он уточнил, что речь идёт о доме, который он «сам лично строил, когда ещё был молодым».

«Хотели поглумиться, показать, что и мой дом тоже затоплен», — поделился губернатор.

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло в результате ударов систем HIMARS, состоящих на вооружении ВСУ. Сальдо назвал попытки Украины возложить вину за уничтожение объекта на Россию пропагандистскими уловками.