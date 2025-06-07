Сладкая ловушка: Врач предупредила россиян об опасности покупки арбузов и дынь вне сезона

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.ru предостерегла россиян от покупки арбузов и дынь вне сезона, объяснив, что такие плоды могут быть опасны для здоровья. По её словам, лишь к концу июля — началу августа арбузы и дыни созревают без лишней «химии». А вот ранние плоды зачастую подкармливают азотистыми удобрениями, содержащими нитраты, которые могут быть крайне вредны.

«Азотистое удобрение — это как раз самые нитраты, которые могут переходить в нитриты и переводить гемоглобин в метгемоглобин, что затрудняет клеточное дыхание. И поэтому, конечно, покупать такие вкусности опасно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями дыхательной системы, пожилым, маленьким детям и беременным», — объяснила эксперт.

Сегодня в крупных супермаркетах, как отмечает специалист, в продаже в основном арбузы и дыни из Ирана, Турции или Узбекистана. Эти партии сопровождаются документами и проходят проверку. Но совсем другое дело — стихийные рынки. Там фрукты часто продаются без документов, и их качество трудно контролировать.

Собеседница Life.ru напомнила, что нитраты накапливаются ближе к корке, поэтому есть арбуз целиком не стоит. Опасения должны вызывать плоды с белыми или жёлтыми прожилками, глянцевой мякотью и фиолетовым оттенком. Запах же должен быть ярко выраженным: арбузный или дынный.

«При вскрытии важно тщательно мыть плоды, потому что они лежат на земле, могут контактировать с пылью, мухами, грызунами и остатками пестицидов. Бывали случаи отравления из-за плохой обработки или неправильного хранения в магазине — например, когда арбузы травили тараканами или плохо накрывали», — предупреждает диетолог.

Соломатина советует обращать внимание на внешние дефекты: вмятины или повреждения могут указывать на порчу или риск заражения. Такие плоды лучше не покупать. Не рекомендуется разрезать арбуз или дыню на рынке при посторонних — при транспортировке уже начнётся процессы брожения.

«Также важно соблюдать меру: переедание арбуза вызывает брожение в кишечнике из-за высокого содержания фруктозы и сахаров. Поэтому лучше есть его умеренно и внимательно относиться к качеству продукта. Соблюдение этих правил поможет избежать неприятных последствий и сохранить здоровье», — заключает специалист.