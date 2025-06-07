«Уехали к подбородку»: Хирург рассказала, почему уши Пугачёвой «сползли» вниз после операции

Пластический хирург Дженнет Алиева в эксклюзивном комментарии для Life.ru проанализировала изменения во внешности Аллы Пугачёвой. Эксперт отметила, что, несмотря на ухоженность, энергию и харизму певицы, некоторые особенности её внешности вызывают вопросы у специалистов и зрителей.

Почему уши «уехали» к подбородку? Этот эффект связан с тем, что в области мочек ушей было выполнено перетягивание кожи в нижней трети лица. Такой приём зачастую используют для борьбы с брылями и провисаниями кожи, особенно при деформационном типе старения лица, который характерен для многих артистов и публичных личностей. В данном случае врачи пытались устранить признаки старения, проведя так называемую подтяжку лица. Дженнет Алиева Пластический хирург

По мнению хирурга, в случае Примадонны натяжение кожи оказалось чрезмерным, что привело к неестественному эффекту. Собеседница Life.ru рассказала, что артистка перенесла несколько пластических операций или процедур.

«По всему видно, что были выполнены несколько пластических операций или процедур. Фейслифтинг — классическая подтяжка лица, которая включает в себя подтягивание тканей лица и шеи для устранения признаков старения. Платизмопластика — операция по коррекции платизмальной мышцы шеи, которая помогает избавиться от «двухподборья» и провисаний. Фронтотемпоральный лифтинг — подтяжка лба и височной области для устранения морщин и опущений», — уточнила эксперт.

Эти процедуры обычно делают для омоложения лица и придания ему более свежего вида. Однако при неправильном выполнении или чрезмерной натяжке результат может стать неестественным и даже ухудшить общий внешний вид.

По мнению Алиевой, несмотря на некоторые нюансы, Пугачёва сохраняет свою привлекательность и харизму. Однако специалист предупреждает, что вмешательства требуют очень аккуратного подхода и профессионализма, чтобы сохранить естественную красоту и гармонию лица.

Ранее певица Слава (Анастасия Сланевская) сообщила о возможной операции из-за проблем с ушами. Подробностей она не раскрыла — лишь опубликовала снимок из кабинета врача. В июле 2023 года Слава уже попадала в заголовки СМИ после того, как обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в неудачной операции на груди. По её словам, вмешательство привело к асимметрии и оставило «отвратительные шрамы».