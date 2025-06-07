Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 00:27

Дмитриев заявил, что многие в России восхищаются мужеством Трампа и Маска

Илон Маск и Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Илон Маск и Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что американский лидер Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск одержали победу над «глубинным царством». Об этом он написал в социальной сети X.

«Трамп и Маск боролись с «глубинным государством» и победили. Многие в России восхищаются их мужеством. Победа ещё не закончена», — сообщил Дмитриев.

«За акции Starlink»: Маск оценил шутку Медведева о готовности помирить его с Трампом
«За акции Starlink»: Маск оценил шутку Медведева о готовности помирить его с Трампом

Ранее спецпредставитель российского лидера отметил решимость Маска на фоне противостояния с Трампом. Он выразил мнение, что миллиардер сохраняет твёрдую приверженность своей политической позиции, несмотря на значительные финансовые убытки и перепалку с президентом США. По его словам, в прошлом году Маск поставил на карту всё свое состояние в размере более 300 миллиардов долларов, поддерживая республиканца и помогая спасти США.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Кирилл Дмитриев
  • Илон Маск
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar