Врач рассказала, сколько черешни можно съесть в день без вреда для здоровья

Стартовал сезон черешни. Редко встретишь человека, который не любит эти июньские дары природы, ведь плоды по вкусовым качествам значительно превосходят многие фрукты. Однако чрезмерное употребление черешни может негативно сказаться на здоровье. Диетолог, терапевт, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич в беседе с Life.ru назвала безопасную суточную норму потребления черешни.

На химический состав плодов значительно влияет регион произрастания, отмечает эксперт. В среднем в 100 г черешни содержится 1,1 г белка, 0,4 г полиненасыщенных жиров, 10,6 г углеводов, 1,1 г пищевых волокон, 0,6 г органических кислот и 85,7 г воды.

По словам специалиста, черешня обладает многочисленными полезными свойствами: от противовоспалительных и антиоксидантных эффектов до тонкой регуляции липидного обмена, микробиома и замедления старения. Бытует мнение, что в сезон ягод необходимо наесться черешней на весь год, чтобы пополнить запас витаминов.

Мякоть плодов богата витаминами группы В, РР, витамином С, биотином, флавоноидными гликозидами, а также содержит соли железа, цинка и калия. Однако водорастворимые витамины не создают запасов в организме человека, и то лишнее, что вы употребили, выводится с мочой. Именно поэтому эти вещества трудно передозировать. Софья Елиашевич Врач-диетолог, терапевт, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России

Между тем, на 1 кг черешни в среднем приходится более 500 килокалорий, а в чашке скрывается до 15 г углеводов. Избыток черешни (более 400г/день) негативно сказывается на процессе снижения массы тела при ожирении, отмечает собеседница Life.ru. Кроме того, даже небольшое количество черешни (5-10 штук) может вызвать вздутие, диарею и усугубить состояние человека при синдроме раздражённого кишечника.

«Это связано с высоким содержанием в черешне веществ группы FODMAP: ферментируемых (F) углеводов – олиго- (O), ди- (D) и моносахаридов (M), а также полиолов (P). К ним относятся лактоза, фруктоза, фруктаны, галактаны и сахарные спирты. В случае возникновения этих симптомов лучше отдать предпочтение клубнике», — рассказала диетолог.

В отношении любых фруктов и ягод действует правило: не оставляйте продукт на вечер. Лучше распределить лакомство в течение дня, на промежуточные приёмы пищи, когда вы максимально активны.