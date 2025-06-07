В Германии предупредили о серьёзных последствиях отмены беспошлинного режима с ЕС для Украины

Евросоюз постепенно отказывается от льготных торговых условий для Украины, что вызывает серьёзную обеспокоенность в Киеве. Об этом сообщает немецкое издание Zeit, подчёркивая, что решение Брюсселя стало серьёзным ударом по украинской экономике.

«ЕС постепенно отменяет упрощенные процедуры торговли для Украины – к радости таких стран как Польша. Принятое решение стало серьёзным ударом по украинской экономике. Около 60 процентов от общего объёма экспорта Украины в прошлом году составляли сельскохозяйственные товары в страны Европы», — говорится в публикации.

Незалежной придётся возвращаться к менее выгодным условиям. Это означает, что украинские поставщики снова будут обязаны платить пошлины. Особенно болезненно это ударит по агросектору, который составляет ключевую часть внешней торговли страны.

Издание также обращает внимание на то, что момент для отмены льгот крайне неудачный. Восстановление экономики застопорилось, инфляция достигла 15%, а дефицит бюджета превысил 20% от ВВП. Финансовая стабильность Украины в значительной мере теперь зависит от внешней помощи.