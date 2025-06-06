Торговые льготы для Украины в ЕС прекратили действовать

С 6 июня 2025 года Европейский союз отменяет временные послабления в торговле с Украиной. Об этом сообщается в официальном журнале Евросоюза. Решение означает завершение действия регламента, позволявшего беспошлинный экспорт украинской продукции в обход стандартных положений соглашения.

С указанной даты вновь вводятся количественные ограничения на поставки отдельных категорий товаров. Беспошлинный или льготный ввоз останется возможным лишь в пределах установленных объёмов. После их исчерпания начнёт применяться общая тарифная система, предусмотренная базовым соглашением.