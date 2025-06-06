Торговые льготы для Украины в ЕС прекратили действовать
Евросоюз завершает действие режима полной торговой либерализации с Украиной
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С 6 июня 2025 года Европейский союз отменяет временные послабления в торговле с Украиной. Об этом сообщается в официальном журнале Евросоюза. Решение означает завершение действия регламента, позволявшего беспошлинный экспорт украинской продукции в обход стандартных положений соглашения.
С указанной даты вновь вводятся количественные ограничения на поставки отдельных категорий товаров. Беспошлинный или льготный ввоз останется возможным лишь в пределах установленных объёмов. После их исчерпания начнёт применяться общая тарифная система, предусмотренная базовым соглашением.
Регламент также предусматривает возможность временного прекращения действия торговых преференций в отношении конкретных позиций. В случае, если объёмы поставок возрастут до уровней, наносящих значительный ущерб или создающих риск для производителей внутри ЕС, Европейская комиссия сможет вводить ограничительные меры сроком до одного года. Такие решения будут приниматься по предусмотренной законодательной процедуре.
Ранее Life.ru писал, что страны ЕС приняли решение отказаться от продления временного режима беспошлинного импорта украинской сельскохозяйственной продукции ещё 22 мая. Председатель комитета Верховной рады по экономическим вопросам Дмитрий Наталуха заявил, что данные меры «заставляют Украину стать попрошайкой». Парламентарий выразил серьёзные опасения по поводу сложившейся ситуации.