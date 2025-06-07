«Это удивительно»: Синоптик назвал главный фактор повышения глобальной температуры

Глобальное потепление сегодня практически полностью определяется деятельностью человека, тогда как влияние природных факторов, таких как Эль-Ниньо или Ла-Нинья, отходит на второй план. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас главный фактор — парниковые газы, это удивительно. Сейчас это уже, можно сказать, закон — антропогенное влияние существенно превышает природное», — отметил синоптик.

По его словам, хотя Эль-Ниньо, способствующее нагреву атмосферы, наблюдалось в 2023 и 2024 годах, в ближайшие месяцы оно не вернётся. Природное явление Ла-Нинья связано с охлаждением вод Тихого океана, но в апреле оно перешло в нейтральную фазу. Как пояснил Вильфанд, до конца осени с высокой вероятностью не ожидается заметных климатических сдвигов, вызванных океаническими течениями.

Также он подчеркнул, что текущая слабость Ла-Нинья не смогла оказать ощутимого влияния на температуру планеты, тогда как парниковые газы продолжают активно накапливаться в атмосфере, способствуя росту средней температуры.