«Это удивительно»: Синоптик назвал главный фактор повышения глобальной температуры
Синоптик Вильфанд сообщил, что температура на Земле растёт из-за человека
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Глобальное потепление сегодня практически полностью определяется деятельностью человека, тогда как влияние природных факторов, таких как Эль-Ниньо или Ла-Нинья, отходит на второй план. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Сейчас главный фактор — парниковые газы, это удивительно. Сейчас это уже, можно сказать, закон — антропогенное влияние существенно превышает природное», — отметил синоптик.
По его словам, хотя Эль-Ниньо, способствующее нагреву атмосферы, наблюдалось в 2023 и 2024 годах, в ближайшие месяцы оно не вернётся. Природное явление Ла-Нинья связано с охлаждением вод Тихого океана, но в апреле оно перешло в нейтральную фазу. Как пояснил Вильфанд, до конца осени с высокой вероятностью не ожидается заметных климатических сдвигов, вызванных океаническими течениями.
Также он подчеркнул, что текущая слабость Ла-Нинья не смогла оказать ощутимого влияния на температуру планеты, тогда как парниковые газы продолжают активно накапливаться в атмосфере, способствуя росту средней температуры.
Ранее сообщалось, что в июне 2025 года жителей Москвы и Санкт-Петербурга ожидает переменчивая погода — от знойной жары до проливных дождей. По данным Life.ru, в ряде регионов России синоптики прогнозируют нестабильный температурный фон.