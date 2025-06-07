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7 июня, 04:27

В Москве изменились правила получения статуса предпенсионера

Депутат Гусев: Москвичи лишаются статуса предпенсионера с 2025 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

В Москве произошли изменения в порядке присвоения статуса предпенсионера. О новых правилах, вступивших в силу с 1 января 2025 года, в беседе с РИА «Новости» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Теперь получить статус предпенсионера в столице смогут только те, кому исполнилось 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) до 31 декабря 2024 года. Москвичам, достигшим указанного возраста начиная с 1 января 2025 года, данный статус присваиваться не будет.

Депутат заверил, что жители столицы, уже получившие статус предпенсионера, сохранят все положенные им меры поддержки вплоть до выхода на пенсию.

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Ранее сообщалось, что размер пенсионных выплат за выслугу лет у отдельных категорий граждан Российской Федерации способен превышать отметку в 50 тысяч рублей. Подобного рода выплаты положены сотрудникам силовых структур, представителям вооруженных сил и государственным служащим. Для получения пенсионного обеспечения за выслугу лет необходимо обладать стажем от 20 лет, если речь идёт о военнослужащих. В случае смешанного стажа, его общая продолжительность должна составлять не менее 25 лет, при этом, большая часть должна быть отдана службе. Для гражданских служащих минимальный стаж составляет 15 лет.

Антон Голыбин
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