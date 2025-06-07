В Москве изменились правила получения статуса предпенсионера

В Москве произошли изменения в порядке присвоения статуса предпенсионера. О новых правилах, вступивших в силу с 1 января 2025 года, в беседе с РИА «Новости» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Теперь получить статус предпенсионера в столице смогут только те, кому исполнилось 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) до 31 декабря 2024 года. Москвичам, достигшим указанного возраста начиная с 1 января 2025 года, данный статус присваиваться не будет.

Депутат заверил, что жители столицы, уже получившие статус предпенсионера, сохранят все положенные им меры поддержки вплоть до выхода на пенсию.