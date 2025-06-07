Расчёты ПВО уничтожили 36 украинских дронов над пятью регионами России

В период с 00.00 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны России. Дроны сбили над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областей и Московского региона.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнил, что в регионе силами ПВО были уничтожены пять БПЛА над Ульяновским, Козельским, Боровским и Малоярославецким районами. По предварительной информации, пострадавших нет.

Оперативные группы работают на местах. В Малоярославецком районе обломки одного из сбитых беспилотников незначительно повредили автомобиль и забор частного дома.