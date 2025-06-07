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Регион
7 июня, 04:38

Расчёты ПВО уничтожили 36 украинских дронов над пятью регионами России

Минобороны РФ: ПВО сбила 36 украинских БПЛА над пятью регионами РФ

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

В период с 00.00 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны России. Дроны сбили над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областей и Московского региона.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнил, что в регионе силами ПВО были уничтожены пять БПЛА над Ульяновским, Козельским, Боровским и Малоярославецким районами. По предварительной информации, пострадавших нет.

Оперативные группы работают на местах. В Малоярославецком районе обломки одного из сбитых беспилотников незначительно повредили автомобиль и забор частного дома.

В районе Смоленска средствами РЭБ нейтрализован украинский дрон
В районе Смоленска средствами РЭБ нейтрализован украинский дрон

Ранее Life.ru писал, что ВСУ предприняли попытку проведения комбинированной атаки по Московской области, задействовав беспилотные летательные аппараты различных типов: «Бобёр», R-15 и «Лютый». Предварительно, были использованы дроны с дальностью полёта от 700 до 1000 километров. На местах падения обломков работают экстренные службы.

Антон Голыбин
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