В лагере «Орлёнок» в Омской области зарегистрировано массовое отравление детей

В детском оздоровительном лагере «Орлёнок» на территории Омской области зарегистрировано массовое отравление детей. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном СК.

Кадры с кухни. Фото © Telegram / СУ СК России по Омской области

По предварительной информации, вечером 5 июня несколько воспитанников в возрасте от 7 до 14 лет почувствовали признаки недомогания. На следующий день одиннадцать детей с аналогичными симптомами были направлены в инфекционное отделение медицинского учреждения города Омска. Медики оценивают состояние всех поступивших как удовлетворительное.

В настоящее время проводятся следственные действия, цель которых — выяснить причины случившегося.