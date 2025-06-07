В лагере «Орлёнок» в Омской области зарегистрировано массовое отравление детей
СК РФ: 11 детей с отравлением госпитализировали из лагеря в Омской области
Кухня в лагере в Омской области. Обложка © Telegram / СУ СК России по Омской области
В детском оздоровительном лагере «Орлёнок» на территории Омской области зарегистрировано массовое отравление детей. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном СК.
Кадры с кухни. Фото © Telegram / СУ СК России по Омской области
По предварительной информации, вечером 5 июня несколько воспитанников в возрасте от 7 до 14 лет почувствовали признаки недомогания. На следующий день одиннадцать детей с аналогичными симптомами были направлены в инфекционное отделение медицинского учреждения города Омска. Медики оценивают состояние всех поступивших как удовлетворительное.
В настоящее время проводятся следственные действия, цель которых — выяснить причины случившегося.
Ранее сообщалось, что в Шарм-эш-Шейхе 12-летний российский подросток столкнулся с отравлением после пенной вечеринки в пятизвёздочном отеле Sunrise Montemare Resort. Во время отдыха с матерью ребёнок случайно проглотил пену, у мальчика началась сильная рвота. Медицинская бригада оперативно оказала необходимую помощь. Администрация отеля организовала специальную комиссию для анализа состава пены, использованной на мероприятии.