Для многодетных семей могут отменить критерии нуждаемости

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» работают над законопроектом, который отменит критерий нуждаемости для многодетных семей, сообщил РИА «Новости» лидер партии и глава думской фракции Сергей Миронов. Он пояснил, что партия предлагает повысить порог нуждаемости для всех семей до двух прожиточных минимумов, а для многодетных семей полностью исключить этот критерий. По его словам, соответствующие поправки будут внесены в ближайшее время.

Миронов отметил, что в 40 регионах России многодетные семьи уже получают местные льготы без учёта доходов, тогда как в других субъектах поддержка предоставляется только по критерию нуждаемости, что создаёт неравенство. Он напомнил о предложении фракции, выдвинутом ещё в 2023 году, о введении единого федерального статуса и единых льгот для многодетных семей по всей стране. При этом, как он подчеркнул, при назначении как региональных, так и федеральных мер поддержки критерий нуждаемости для таких семей должен быть исключён, включая выплату универсального пособия.

Парламентарий также рассказал, что в ходе встреч с многодетными семьями они часто называют критерии нуждаемости при получении единого пособия особенно несправедливыми. Он убежден, что многодетные семьи, являющиеся основой демографического роста страны, не должны доказывать государству свою нуждаемость, так как уже внесли значительный вклад в решение этой важной задачи. По его мнению, такие семьи заслуживают безусловной поддержки.