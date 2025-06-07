Дерзкие подростки попытались «штурмовать» Живописный мост, но не учли важную деталь

Трое подростков попытались тайком пробраться на заброшенную смотровую площадку Живописного моста в Серебряном Бору, известного своим уникальным дизайном.

По информации SHOT, ранним утром, около пяти часов, юные искатели приключений подплыли к опоре моста на лодке. Один из них остался охранять судно, а двое других начали подъём к заброшенной площадке. Их замысел рухнул из-за многочисленных камер наблюдения, благодаря которым служба безопасности оперативно обнаружила нарушителей.

Для эвакуации подростков из стеклянной капсулы смотровой площадки на место прибыли спасательные службы и пожарная команда, а водное пространство патрулировали два катера. Всех троих вместе с лодкой передали сотрудникам правоохранительных органов.