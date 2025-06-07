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7 июня, 06:23

Дерзкие подростки попытались «штурмовать» Живописный мост, но не учли важную деталь

Трое подростков забрались на смотровую площадку Живописного моста в Москве

Обложка © wikipedia / Daryona.

Обложка © wikipedia / Daryona.

Трое подростков попытались тайком пробраться на заброшенную смотровую площадку Живописного моста в Серебряном Бору, известного своим уникальным дизайном.

По информации SHOT, ранним утром, около пяти часов, юные искатели приключений подплыли к опоре моста на лодке. Один из них остался охранять судно, а двое других начали подъём к заброшенной площадке. Их замысел рухнул из-за многочисленных камер наблюдения, благодаря которым служба безопасности оперативно обнаружила нарушителей.

Для эвакуации подростков из стеклянной капсулы смотровой площадки на место прибыли спасательные службы и пожарная команда, а водное пространство патрулировали два катера. Всех троих вместе с лодкой передали сотрудникам правоохранительных органов.

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Ранее Следственный комитет России сообщил о резком увеличении числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых несовершеннолетними. За первые четыре месяца 2025 года количество таких правонарушений выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий уровень подростковой преступности повысился на 25% — с 7630 до 9522 зарегистрированных случаев.

Оксана Попова
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