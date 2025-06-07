Два человека пострадали в Подмосковье после атаки БПЛА

В Подмосковье два человека получили ранения в результате отражения атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в своём телеграм-канале.

По его словам, минувшей ночью и накануне днём силы ПВО уничтожили девять дронов над территорией области, включая Зарайск, Одинцово, Домодедово, Истру и Солнечногорск. Большинство беспилотников были сбиты на подлёте к целям.

«К сожалению, не обошлось без пострадавших. В Истре, в СНТ «Юбилейный», осколками были ранены двое жителей — мужчина и женщина», — рассказал чиновник.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь в больнице, их состояние оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет. Кроме того, атака затронула частный дом: повреждены крыша, стена, хозяйственные постройки и автомобиль. Вопросы восстановления имущества и поддержки семьи находятся под личным контролем губернатора.