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Регион
7 июня, 06:17

Два человека пострадали в Подмосковье после атаки БПЛА

Губернатор Воробьёв: В Московской области ранены два человека после атаки 9 БПЛА

Последствия падения частей БПЛА в Московской области. Обложка © Telegram / Воробьёв Life

Последствия падения частей БПЛА в Московской области. Обложка © Telegram / Воробьёв Life

В Подмосковье два человека получили ранения в результате отражения атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в своём телеграм-канале.

По его словам, минувшей ночью и накануне днём силы ПВО уничтожили девять дронов над территорией области, включая Зарайск, Одинцово, Домодедово, Истру и Солнечногорск. Большинство беспилотников были сбиты на подлёте к целям.

«К сожалению, не обошлось без пострадавших. В Истре, в СНТ «Юбилейный», осколками были ранены двое жителей — мужчина и женщина», — рассказал чиновник.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь в больнице, их состояние оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет. Кроме того, атака затронула частный дом: повреждены крыша, стена, хозяйственные постройки и автомобиль. Вопросы восстановления имущества и поддержки семьи находятся под личным контролем губернатора.

В небе над Московской областью прогремели четыре взрыва
В небе над Московской областью прогремели четыре взрыва

Напомним, ночью российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Дроны сбили над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областей и Московского региона.

Оксана Попова
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