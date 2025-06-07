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Регион
7 июня, 06:30

В московском ТЦ нашли подпольный оружейный цех

В московском ТЦ «Горбушкин двор» накрыли цех, где члены ОПГ собирали оружие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kirill Chernorubashkin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kirill Chernorubashkin

В Москве сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность организованной преступной группы, которая в помещениях торгового центра «Горбушкин двор» курировала подпольный цех по переделке и сборке огнестрельного оружия для последующей нелегальной продажи, сообщается в материалах уголовного дела, изученных ТАСС.

Согласно данным следствия, ключевые действия, связанные с незаконным приобретением, хранением, переделкой и сбытом оружия, его компонентов и боеприпасов, осуществлялись участниками группы — Григорием Дегтярём, Сергеем Беляковым, Константином Белоножкиным и Юрием Кашковским — непосредственно в торговых помещениях ТЦ «Горбушкин двор» и на прилегающей территории.

Расследование началось в июне 2023 года. В ходе операции были задержаны Григорий Дегтярь, ранее возглавлявший ООО «РТГ», военные пенсионеры Сергей Беляков и Юрий Кашковский, а также их предполагаемый сообщник Константин Белоножкин. Всем им предъявлены обвинения в незаконном изготовлении, хранении и сбыте оружия. В настоящее время фигуранты находятся под стражей, а их дело передано в Дорогомиловский суд Москвы для рассмотрения.

Кроме того, в рамках дела были задержаны ещё несколько человек, чьи действия расследуются в отдельном производстве.

ФСБ вскрыла более 100 подпольных оружейников по всей России
ФСБ вскрыла более 100 подпольных оружейников по всей России

Только за март и апрель ФСБ накрыла свыше 60 подпольных оружейных мастерских в 58 регионах. В ходе обысков по адресам, где предположительно проживали нелегальные изготовители оружия, было конфисковано 404 единицы огнестрельного оружия, включая пулемёты, автоматы и другие виды, как отечественного, так и зарубежного производства. Также были изъяты гранаты и запалы.

Оксана Попова
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