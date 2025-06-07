В московском ТЦ нашли подпольный оружейный цех

В Москве сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность организованной преступной группы, которая в помещениях торгового центра «Горбушкин двор» курировала подпольный цех по переделке и сборке огнестрельного оружия для последующей нелегальной продажи, сообщается в материалах уголовного дела, изученных ТАСС.

Согласно данным следствия, ключевые действия, связанные с незаконным приобретением, хранением, переделкой и сбытом оружия, его компонентов и боеприпасов, осуществлялись участниками группы — Григорием Дегтярём, Сергеем Беляковым, Константином Белоножкиным и Юрием Кашковским — непосредственно в торговых помещениях ТЦ «Горбушкин двор» и на прилегающей территории.

Расследование началось в июне 2023 года. В ходе операции были задержаны Григорий Дегтярь, ранее возглавлявший ООО «РТГ», военные пенсионеры Сергей Беляков и Юрий Кашковский, а также их предполагаемый сообщник Константин Белоножкин. Всем им предъявлены обвинения в незаконном изготовлении, хранении и сбыте оружия. В настоящее время фигуранты находятся под стражей, а их дело передано в Дорогомиловский суд Москвы для рассмотрения.

Кроме того, в рамках дела были задержаны ещё несколько человек, чьи действия расследуются в отдельном производстве.