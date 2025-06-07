В штаб-квартире ФБР нашли тайную комнату с секретными документами
Глава ФБР Кэш Патель рассказал о тайной комнате в штаб-квартире ведомства
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В Вашингтоне в штаб-квартире Федерального бюро расследований (ФБР) находится потайное помещение, наполненное множеством документов, скрытых от общественности. Об этом сообщил директор бюро Кэш Патель в беседе с американским журналистом Джо Роганом.
Он сам обнаружил эту комнату, когда прибыл в штаб-квартиру ФБР в здании имени Эдгара Гувера. Внутри хранились бумаги и жёсткие диски, которые, по всей видимости, долгое время прятали от посторонних глаз.
Патель уверен, что в этом может быть замешан никто иной как бывший глава ФБР Джеймс Коми. Сейчас специалисты приступили к изучению найденных материалов.
Ранее сообщалось, что США опубликовали записи, которые связаны с убийством многих политиков. В частности, в них говорилось о гибели президента Джона Кеннеди, его брата Роберта и борца за права человека Мартина Лютера Кинга. По заверениям американского лидера Дональда Трампа, миру открыты около 80 тысяч страниц информации, которые не подвергались цензуре.