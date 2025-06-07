В штаб-квартире ФБР нашли тайную комнату с секретными документами

В Вашингтоне в штаб-квартире Федерального бюро расследований (ФБР) находится потайное помещение, наполненное множеством документов, скрытых от общественности. Об этом сообщил директор бюро Кэш Патель в беседе с американским журналистом Джо Роганом.

Он сам обнаружил эту комнату, когда прибыл в штаб-квартиру ФБР в здании имени Эдгара Гувера. Внутри хранились бумаги и жёсткие диски, которые, по всей видимости, долгое время прятали от посторонних глаз.

Патель уверен, что в этом может быть замешан никто иной как бывший глава ФБР Джеймс Коми. Сейчас специалисты приступили к изучению найденных материалов.