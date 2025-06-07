В Мариуполе в ходе проверок выявлено 39 нелегальных мигрантов
МВД: В Мариуполе в ходе проверки выявили 39 нелегалов среди 215 иностранцев
Задержанные мигранты. Обложка © Telegram / МВД по ДНР
В Мариуполе при проверке законности пребывания иностранных граждан в ДНР, из 215 проверенных человек выявили 39 нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в МВД по республике.
Поимка мигрантов в ДНР. Видео © Telegram / МВД по ДНР
«Выявили 215 иностранных граждан, а также возбудили 4 уголовных дела по статье 327 УК РФ, составили 39 административных протоколов по фактам нарушения иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации», — следует из сообщения.
В ходе проверки ведомство обнаружило поддельные документы, в частности, фальшивые отрывные талоны уведомлений о прибытии иностранных граждан и лиц без гражданства, а также поддельные штампы о пересечении границы.
А ранее Life.ru сообщал, что полиция Петербурга проверила 5 тысяч мигрантов и задержала 200. Проверочные мероприятия были организованы примерно на десяти объектах, которые являются местами скопления иностранных граждан.