Синоптик рассказал о температурном рекорде 2025 года в России
Вильфанд: Первые 5 месяцев года стали самыми тёплыми в России за всю историю
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Первые пять месяцев 2025 года установили рекорд тепла за весь период метеорологических наблюдений в России. Об этом заявил научрук Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«В России первые пять месяцев 2025 года стали самыми тёплыми — средняя температура по стране является самой высокой за весь период метеонаблюдений. Ощущения у многих из нас, возможно, другие, но метеорологи оперируют сухими данными», — объяснил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
Ранее Роман Вильфанд поделился своим прогнозом относительно 2025 года. Синоптик на 90% уверен, что год станет рекордно жарким за всю историю наблюдений и войдёт в топ-3 по этому показателю. А вот шансы стать абсолютным лидером в этом плане скромные — менее 1%.