Синоптик рассказал о температурном рекорде 2025 года в России

Первые пять месяцев 2025 года установили рекорд тепла за весь период метеорологических наблюдений в России. Об этом заявил научрук Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В России первые пять месяцев 2025 года стали самыми тёплыми — средняя температура по стране является самой высокой за весь период метеонаблюдений. Ощущения у многих из нас, возможно, другие, но метеорологи оперируют сухими данными», — объяснил он в беседе с радио «Комсомольская правда».