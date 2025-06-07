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7 июня, 09:21

Синоптик рассказал о температурном рекорде 2025 года в России

Вильфанд: Первые 5 месяцев года стали самыми тёплыми в России за всю историю

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Первые пять месяцев 2025 года установили рекорд тепла за весь период метеорологических наблюдений в России. Об этом заявил научрук Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В России первые пять месяцев 2025 года стали самыми тёплыми — средняя температура по стране является самой высокой за весь период метеонаблюдений. Ощущения у многих из нас, возможно, другие, но метеорологи оперируют сухими данными», — объяснил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

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Ранее Роман Вильфанд поделился своим прогнозом относительно 2025 года. Синоптик на 90% уверен, что год станет рекордно жарким за всю историю наблюдений и войдёт в топ-3 по этому показателю. А вот шансы стать абсолютным лидером в этом плане скромные — менее 1%.

Юрий Лысенко
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