ПВО отразила атаку беспилотников ВСУ над Белгородской областью

Над Белгородской областью средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что противник совершил попытку атаковать регион с 8:00 по 12:00. Однако российским силами удалось перехватить и уничтожить дроны ВСУ.