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Регион
7 июня, 10:25

ПВО отразила атаку беспилотников ВСУ над Белгородской областью

Минобороны РФ: Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Над Белгородской областью средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что противник совершил попытку атаковать регион с 8:00 по 12:00. Однако российским силами удалось перехватить и уничтожить дроны ВСУ.

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Ранее Life.ru писал, что в Рязанской области были сбиты вражеские БПЛА. По словам губернатора региона Павла Малкова, предварительно, пострадавших нет. Осколки одного из дронов упали на крышу частного дома. К повреждениям это не привело.

Юлия Сафиулина
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