ПВО отразила атаку беспилотников ВСУ над Белгородской областью
Минобороны РФ: Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника ВСУ
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Над Белгородской областью средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что противник совершил попытку атаковать регион с 8:00 по 12:00. Однако российским силами удалось перехватить и уничтожить дроны ВСУ.
Ранее Life.ru писал, что в Рязанской области были сбиты вражеские БПЛА. По словам губернатора региона Павла Малкова, предварительно, пострадавших нет. Осколки одного из дронов упали на крышу частного дома. К повреждениям это не привело.