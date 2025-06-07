Авиаэксперт объяснил причину строгих ограничений на габариты ручной клади в самолётах

Суд принял решение обязать авиакомпанию «Победа» пересмотреть установленные нормы размеров ручной клади в сторону увеличения, удовлетворив иск пассажира, посчитавшего действующие ограничения слишком строгими. Однако как пояснил авиаэксперт Виктор Прядка, подобные нормативы определяются не произвольно, а исходя из технических возможностей воздушных судов.

«Полки для ручной клади имеют строгие габариты, и больше определённого размера туда положить ничего нельзя будет. Потому что ручную кладь-то вы в проходе не сможете положить», — отметил он в беседе с 360.ru.

По его словам, стандартный вес ручной клади обычно не превышает 20 килограммов, при этом авиакомпании вправе взимать дополнительную плату за превышение этого лимита. Особое внимание Прядка обратил на физические ограничения: даже если вес багажа соответствует норме, но его габариты слишком велики, разместить такой предмет в салоне самолёта будет невозможно.

В подобных случаях пассажирам предлагается либо доплатить за перевес, либо сдать вещи в багажное отделение. Эксперт подчеркнул, что каждая авиакомпания устанавливает собственные правила провоза ручной клади, но все они должны учитывать конструктивные особенности конкретных моделей воздушных судов и требования безопасности полётов.