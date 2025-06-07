Авиаэксперт объяснил причину строгих ограничений на габариты ручной клади в самолётах
Авиаэксперт Прядка: У полок ручной клади на борту предусмотрены строгие габариты
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Суд принял решение обязать авиакомпанию «Победа» пересмотреть установленные нормы размеров ручной клади в сторону увеличения, удовлетворив иск пассажира, посчитавшего действующие ограничения слишком строгими. Однако как пояснил авиаэксперт Виктор Прядка, подобные нормативы определяются не произвольно, а исходя из технических возможностей воздушных судов.
«Полки для ручной клади имеют строгие габариты, и больше определённого размера туда положить ничего нельзя будет. Потому что ручную кладь-то вы в проходе не сможете положить», — отметил он в беседе с 360.ru.
По его словам, стандартный вес ручной клади обычно не превышает 20 килограммов, при этом авиакомпании вправе взимать дополнительную плату за превышение этого лимита. Особое внимание Прядка обратил на физические ограничения: даже если вес багажа соответствует норме, но его габариты слишком велики, разместить такой предмет в салоне самолёта будет невозможно.
В подобных случаях пассажирам предлагается либо доплатить за перевес, либо сдать вещи в багажное отделение. Эксперт подчеркнул, что каждая авиакомпания устанавливает собственные правила провоза ручной клади, но все они должны учитывать конструктивные особенности конкретных моделей воздушных судов и требования безопасности полётов.
Напомним, ранее столичный суд обязал авиакомпанию «Победы» поменять нормы ручной клади так, чтобы они соответствовали Воздушному кодексу РФ. Вердикт был принят по иску прокуратуры, которая посчитала установленные авиаперевозчиком требования заниженными.