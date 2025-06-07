Российские войска ударили по пунктам дислокации подразделений ВСУ и наёмников
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За прошедшие сутки российские военные нанесли удары по местам расположения подразделений ВСУ и иностранных наёмников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 144 районах», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, удары были нанесены силами и средствами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли серию высокоточных ударов по предприятиям украинского ВПК, включая цеха, где собирают ударные дроны, а также по пунктам ремонта военной техники и складам с боеприпасами. Как отметили в Минобороны, все намеченные цели были успешно поражены с использованием дальнобойного оружия и БПЛА.