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Регион
7 июня, 10:47

Российские войска ударили по пунктам дислокации подразделений ВСУ и наёмников

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшие сутки российские военные нанесли удары по местам расположения подразделений ВСУ и иностранных наёмников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 144 районах», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, удары были нанесены силами и средствами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли серию высокоточных ударов по предприятиям украинского ВПК, включая цеха, где собирают ударные дроны, а также по пунктам ремонта военной техники и складам с боеприпасами. Как отметили в Минобороны, все намеченные цели были успешно поражены с использованием дальнобойного оружия и БПЛА.

Наталья Демьянова
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