Российские войска ударили по пунктам дислокации подразделений ВСУ и наёмников

За прошедшие сутки российские военные нанесли удары по местам расположения подразделений ВСУ и иностранных наёмников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, удары были нанесены силами и средствами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли серию высокоточных ударов по предприятиям украинского ВПК, включая цеха, где собирают ударные дроны, а также по пунктам ремонта военной техники и складам с боеприпасами. Как отметили в Минобороны, все намеченные цели были успешно поражены с использованием дальнобойного оружия и БПЛА.