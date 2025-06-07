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Регион
7 июня, 11:09

Росгвардия захотела обеспечить охранников гособъектов пулемётами

Росгвардия. Обложка © Life.ru

Росгвардия. Обложка © Life.ru

Росгвардия инициировала пересмотр списка вооружения, доступного для охраны стратегически важных государственных объектов. Соответствующее нововведение появилось в проекте приказа директора службы Виктора Золотова, пишет «Парламентская газета».

В соответствии с документом, внесены два важных изменения. Первое расширяет возможности охраны, заменяя точный список оружия на более общее определение «боевое ручное стрелковое оружие», охватывающее пистолеты, пистолеты-пулемёты, автоматы, карабины и пулемёты. Второе изменение увеличивает разрешенный объём боеприпасов.

Разработчики обосновывают введение изменений возникновением новых видов угроз, к которым относятся беспилотные летательные аппараты. Проект приказа находится на этапе проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

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Угроза атаки беспилотников на российские регионы в последнее время значительно выросла. Ранее Life.ru писал, что в Рязанской области были сбиты вражеские БПЛА. По словам губернатора региона Павла Малкова, предварительно, пострадавших нет.

Мария Любицкая
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