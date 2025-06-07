Росгвардия захотела обеспечить охранников гособъектов пулемётами

В соответствии с документом, внесены два важных изменения. Первое расширяет возможности охраны, заменяя точный список оружия на более общее определение «боевое ручное стрелковое оружие», охватывающее пистолеты, пистолеты-пулемёты, автоматы, карабины и пулемёты. Второе изменение увеличивает разрешенный объём боеприпасов.

Угроза атаки беспилотников на российские регионы в последнее время значительно выросла. Ранее Life.ru писал, что в Рязанской области были сбиты вражеские БПЛА. По словам губернатора региона Павла Малкова, предварительно, пострадавших нет.