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Регион
7 июня, 12:03

Российские силы за сутки ликвидировали 140 дронов ВСУ вне зоны СВО

Минобороны РФ: Средства ПВО за сутки сбили 311 беспилотников ВСУ

Обложка © VK / Минобороны России

Обложка © VK / Минобороны России

За последние 24 часа средства противовоздушной обороны сбили 311 дронов ВСУ. Из них 140 были уничтожены вне зоны проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 311 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 140 вне зоны специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что всего с начала проведения СВО российская армия уничтожила более 60 тысяч дронов, 663 самолёта, 283 вертолёта, 610 зенитных ракетных комплексов, свыше 23 тысяч танков и другой военной техники.

Осколки беспилотника упали на крышу частного дома в Рязанской области
Осколки беспилотника упали на крышу частного дома в Рязанской области

Ранее сообщалось, что с 5 по 6 июня ПВО ликвидировали 174 вражеских беспилотника самолётного типа над российскими регионами. В частности, над территориями Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Республики Крым. Также ликвидировали три управляемые ракеты «Нептун-МД» над акваторией Чёрного моря.

Юлия Сафиулина
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