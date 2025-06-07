Российские силы за сутки ликвидировали 140 дронов ВСУ вне зоны СВО

За последние 24 часа средства противовоздушной обороны сбили 311 дронов ВСУ. Из них 140 были уничтожены вне зоны проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 311 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 140 вне зоны специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что всего с начала проведения СВО российская армия уничтожила более 60 тысяч дронов, 663 самолёта, 283 вертолёта, 610 зенитных ракетных комплексов, свыше 23 тысяч танков и другой военной техники.