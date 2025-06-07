Два человека подорвались на морской мине в Одесской области
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На популярном курорте Затока в Одесской области два человека погибли, подорвавшись на морской мине. Как сообщает агентство УНИАН, оба пострадавших скончались на месте происшествия. К публикации прилагаются фотографии с пляжа, где случился взрыв.
С февраля 2022 года украинские Военно-морские силы осуществляли минирование черноморского побережья в Одесской области в рамках оборонительных мероприятий.
Ранее Life.ru сообщал, что сапёры МЧС России начали обезвреживать украинские мины с пластиковым корпусом в приграничных районах Курской области. Около 40 граммов взрывчатых веществ содержится в каждом боеприпасе. Как сообщает МЧС России, с августа текущего года на территории Курской области было обнаружено и обезврежено уже более 5300 единиц снарядов.