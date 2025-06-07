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Регион
7 июня, 11:52

Два человека подорвались на морской мине в Одесской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

На популярном курорте Затока в Одесской области два человека погибли, подорвавшись на морской мине. Как сообщает агентство УНИАН, оба пострадавших скончались на месте происшествия. К публикации прилагаются фотографии с пляжа, где случился взрыв.

С февраля 2022 года украинские Военно-морские силы осуществляли минирование черноморского побережья в Одесской области в рамках оборонительных мероприятий.

Житель Курской области подорвался на мине ВСУ, замаскированной под пакет
Житель Курской области подорвался на мине ВСУ, замаскированной под пакет

Ранее Life.ru сообщал, что сапёры МЧС России начали обезвреживать украинские мины с пластиковым корпусом в приграничных районах Курской области. Около 40 граммов взрывчатых веществ содержится в каждом боеприпасе. Как сообщает МЧС России, с августа текущего года на территории Курской области было обнаружено и обезврежено уже более 5300 единиц снарядов.

Александра Мышляева
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