Два человека подорвались на морской мине в Одесской области

На популярном курорте Затока в Одесской области два человека погибли, подорвавшись на морской мине. Как сообщает агентство УНИАН, оба пострадавших скончались на месте происшествия. К публикации прилагаются фотографии с пляжа, где случился взрыв.

С февраля 2022 года украинские Военно-морские силы осуществляли минирование черноморского побережья в Одесской области в рамках оборонительных мероприятий.