В Раде призвали к эвакуации жителей крупного украинского города
Депутат Рады Безуглая: Жителям Сум, не помогающим ВСУ, следует покинуть город
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Жители Сум, не вовлечённые в военную деятельность или помощь ВСУ, должны покинуть город. С таким заявлением в социальных сетях выступила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
«Сумчанам: давайте придерживаться классического принципа — вы в силах обороны, или помогаете силам обороны, или эвакуируетесь», — написала Безуглая.
С подобным предложением Безуглая обращается к жителям Сум далеко не первый раз. Ранее нардеп настоятельно рекомендовала жителям прифронтовых районов Сумской области немедленно покинуть свои дома, не дожидаясь официальных распоряжений властей из-за отступления ВСУ под натиском Армии России.