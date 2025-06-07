В Раде призвали к эвакуации жителей крупного украинского города

Жители Сум, не вовлечённые в военную деятельность или помощь ВСУ, должны покинуть город. С таким заявлением в социальных сетях выступила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Сумчанам: давайте придерживаться классического принципа — вы в силах обороны, или помогаете силам обороны, или эвакуируетесь», — написала Безуглая.