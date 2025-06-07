Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 11:55

В Раде призвали к эвакуации жителей крупного украинского города

Депутат Рады Безуглая: Жителям Сум, не помогающим ВСУ, следует покинуть город

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Жители Сум, не вовлечённые в военную деятельность или помощь ВСУ, должны покинуть город. С таким заявлением в социальных сетях выступила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Сумчанам: давайте придерживаться классического принципа — вы в силах обороны, или помогаете силам обороны, или эвакуируетесь», — написала Безуглая.

Буферная зона стала шире: Армия России взяла под контроль сёла в Сумской области и ДНР
Буферная зона стала шире: Армия России взяла под контроль сёла в Сумской области и ДНР

С подобным предложением Безуглая обращается к жителям Сум далеко не первый раз. Ранее нардеп настоятельно рекомендовала жителям прифронтовых районов Сумской области немедленно покинуть свои дома, не дожидаясь официальных распоряжений властей из-за отступления ВСУ под натиском Армии России.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar