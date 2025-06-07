Минобороны: Россия начала репатриацию более шести тысяч тел погибших бойцов ВСУ

Российская Федерация начала реализацию гуманитарной инициативы по возвращению на родину останков украинских военнослужащих и обмену военнопленными, руководствуясь договорённостями, достигнутыми в ходе переговоров в Стамбуле 2 июня. В рамках данной акции планируется репатриировать тела более 6 тысяч погибших. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российская сторона в соответствии с договорённостями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, 6 июня 2025 года приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену военнопленными», — говорится в сообщении.