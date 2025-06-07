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Регион
7 июня, 12:12

Минобороны: Россия начала репатриацию более шести тысяч тел погибших бойцов ВСУ

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Российская Федерация начала реализацию гуманитарной инициативы по возвращению на родину останков украинских военнослужащих и обмену военнопленными, руководствуясь договорённостями, достигнутыми в ходе переговоров в Стамбуле 2 июня. В рамках данной акции планируется репатриировать тела более 6 тысяч погибших. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российская сторона в соответствии с договорённостями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, 6 июня 2025 года приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену военнопленными», — говорится в сообщении.

Мединский: РФ готова принять тела погибших от Киева, но их намного меньше 6000
Мединский: РФ готова принять тела погибших от Киева, но их намного меньше 6000

Ранее глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что РФ доставила первую группу тел погибших украинских солдат в зону обмена и предоставила список из 640 российских военнопленных. Однако Киев перенёс всё на неустановленный срок. Как заявил Мединский, Россия готова к передаче более чем 1200 военнослужащих, и ожидает получения свыше 6000 тел украинских солдат для проведения обмена.

Александра Мышляева
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