В Москве начали работать бесплатные спеццентры Службы ментального здоровья
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В столице начали работу специализированные центры Службы ментального здоровья, где москвичи могут получить профессиональную помощь при депрессии, тревожных расстройствах, фобиях, нарушениях сна и других психологических проблемах. Услуги оказываются бесплатно для жителей с постоянной регистрацией в Москве.
Кому помогут в центрах?
Специалисты центров работают с широким спектром ментальных расстройств:
- Депрессивные и тревожные состояния;
- Панические атаки и фобии;
- Навязчивые мысли и действия (ОКР);
- Социофобии и проблемы коммуникации;
- Психосоматические расстройства;
- Хронические болевые синдромы.
Как попасть на приём?
Для записи необходимо:
- Получить направление в городской поликлинике;
- Записаться через порталы mos.ru, emias.info или мобильные приложения «Госуслуги Москвы», «Моя Москва», «ЕМИАС.ИНФО».
Какие методы лечения применяются?
Центры оснащены современным оборудованием и предлагают:
- VR-терапию для снижения тревожности;
- Транскраниальную магнитную стимуляцию;
- Светотерапию при нарушениях сна;
- Биологическую обратную связь;
- Групповые тренинги и индивидуальную психотерапию.
Кто работает в центрах?
В штате — психологи, медицинские психологи и психотерапевты, которые помогают пациентам справиться с ментальными проблемами.
Когда пора обращаться за помощью?
Клинический психолог Ирина Пирогова в беседе с 360.ru отмечает, что помощь специалиста необходима при:
- Суицидальных мыслях или попытках;
- Стойкой депрессии;
- Постоянной тревоге и раздражительности;
- Нарушениях сна и аппетита;
- Психосоматических проявлениях (головные боли, проблемы с ЖКТ);
- Социальной изоляции;
- Появлении зависимостей.
Эксперты отмечают, что среди молодёжи обращение за психологической помощью становится нормой, в то время как старшее поколение часто воспринимает это с предубеждением. Однако двери центров открыты для всех жителей столицы, нуждающихся в профессиональной поддержке.
Где находятся центры?
Филиалы работают по адресам:
- ул. Игральная, 8;
- ул. Рабочая, 34, стр. 3;
- мкр. Северное Чертаново, к. 805;
- ул. Циолковского, 5;
- Боровское шоссе, 54.
Все центры работают ежедневно с 8:00 до 20:00.
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