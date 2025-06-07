В Москве начали работать бесплатные спеццентры Службы ментального здоровья

В столице начали работу специализированные центры Службы ментального здоровья, где москвичи могут получить профессиональную помощь при депрессии, тревожных расстройствах, фобиях, нарушениях сна и других психологических проблемах. Услуги оказываются бесплатно для жителей с постоянной регистрацией в Москве.

Кому помогут в центрах?

Специалисты центров работают с широким спектром ментальных расстройств: Депрессивные и тревожные состояния;

Панические атаки и фобии;

Навязчивые мысли и действия (ОКР);

Социофобии и проблемы коммуникации;

Психосоматические расстройства;

Хронические болевые синдромы.

Как попасть на приём?

Для записи необходимо: Получить направление в городской поликлинике; Записаться через порталы mos.ru, emias.info или мобильные приложения «Госуслуги Москвы», «Моя Москва», «ЕМИАС.ИНФО».

Какие методы лечения применяются?

Центры оснащены современным оборудованием и предлагают: VR-терапию для снижения тревожности;

Транскраниальную магнитную стимуляцию;

Светотерапию при нарушениях сна;

Биологическую обратную связь;

Групповые тренинги и индивидуальную психотерапию.

Кто работает в центрах?

В штате — психологи, медицинские психологи и психотерапевты, которые помогают пациентам справиться с ментальными проблемами.

Когда пора обращаться за помощью?

Клинический психолог Ирина Пирогова в беседе с 360.ru отмечает, что помощь специалиста необходима при: Суицидальных мыслях или попытках;

Стойкой депрессии;

Постоянной тревоге и раздражительности;

Нарушениях сна и аппетита;

Психосоматических проявлениях (головные боли, проблемы с ЖКТ);

Социальной изоляции;

Появлении зависимостей.

Эксперты отмечают, что среди молодёжи обращение за психологической помощью становится нормой, в то время как старшее поколение часто воспринимает это с предубеждением. Однако двери центров открыты для всех жителей столицы, нуждающихся в профессиональной поддержке.

Где находятся центры?

Филиалы работают по адресам: ул. Игральная, 8;

ул. Рабочая, 34, стр. 3;

мкр. Северное Чертаново, к. 805;

ул. Циолковского, 5;

Боровское шоссе, 54.

Все центры работают ежедневно с 8:00 до 20:00.