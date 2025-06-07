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7 июня, 12:26

В Москве начали работать бесплатные спеццентры Службы ментального здоровья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

В столице начали работу специализированные центры Службы ментального здоровья, где москвичи могут получить профессиональную помощь при депрессии, тревожных расстройствах, фобиях, нарушениях сна и других психологических проблемах. Услуги оказываются бесплатно для жителей с постоянной регистрацией в Москве.

Кому помогут в центрах?

Специалисты центров работают с широким спектром ментальных расстройств:

  • Депрессивные и тревожные состояния;
  • Панические атаки и фобии;
  • Навязчивые мысли и действия (ОКР);
  • Социофобии и проблемы коммуникации;
  • Психосоматические расстройства;
  • Хронические болевые синдромы.

Как попасть на приём?

Для записи необходимо:

  1. Получить направление в городской поликлинике;
  2. Записаться через порталы mos.ru, emias.info или мобильные приложения «Госуслуги Москвы», «Моя Москва», «ЕМИАС.ИНФО».

Какие методы лечения применяются?

Центры оснащены современным оборудованием и предлагают:

  • VR-терапию для снижения тревожности;
  • Транскраниальную магнитную стимуляцию;
  • Светотерапию при нарушениях сна;
  • Биологическую обратную связь;
  • Групповые тренинги и индивидуальную психотерапию.

Кто работает в центрах?

В штате — психологи, медицинские психологи и психотерапевты, которые помогают пациентам справиться с ментальными проблемами.

Когда пора обращаться за помощью?

Клинический психолог Ирина Пирогова в беседе с 360.ru отмечает, что помощь специалиста необходима при:

  • Суицидальных мыслях или попытках;
  • Стойкой депрессии;
  • Постоянной тревоге и раздражительности;
  • Нарушениях сна и аппетита;
  • Психосоматических проявлениях (головные боли, проблемы с ЖКТ);
  • Социальной изоляции;
  • Появлении зависимостей.

Эксперты отмечают, что среди молодёжи обращение за психологической помощью становится нормой, в то время как старшее поколение часто воспринимает это с предубеждением. Однако двери центров открыты для всех жителей столицы, нуждающихся в профессиональной поддержке.

Где находятся центры?

Филиалы работают по адресам:

  • ул. Игральная, 8;
  • ул. Рабочая, 34, стр. 3;
  • мкр. Северное Чертаново, к. 805;
  • ул. Циолковского, 5;
  • Боровское шоссе, 54.

Все центры работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

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Юрий Лысенко
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