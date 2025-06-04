«Сбиваются день с ночью»: Названа причина постоянной усталости и бессоницы летом

Летняя депрессия является мифом, так как в этот период у человека может появиться только общая психологическая усталость. Об этом заявила психолог Татьяна Маремпольская. По её словам, депрессия чаще всего происходит осенью и зимой из-за особенности человеческой природы.

«Осенне-зимняя депрессия обоснована тем, что мы часть живой природы, а зимой весь животный мир засыпает. В зимний период происходит снижение психологического тонуса, возникает более сонное состояние у человека. А летняя депрессия для меня противоречива, потому что солнечный свет влияет на сетчатку глаза и вырабатывает много мозговых гормонов, которые наоборот являются антидепрессантами», — подчеркнула специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Маремпольская дополнила, что в этот период может возникать состояние психической усталости, так как снижается уровень мелатонина. По её словам, нельзя это назвать депрессией. В большинстве случаев это говорит о сбое циркадных ритмов (внутренние биологические часы организма).

«Когда человеку трудно заснуть, у него сбиваются день с ночью, некоторые могут несколько ночей не спать», — объяснила психолог.

Эксперт уточнила, что в таком состоянии человек становится раздражительным, у него ухудшается память. Тем не менее эти симптомы, в отличие от настоящей депрессии, легко корректируются правильной организацией режима дня, отметила специалист.

Маремпольская посоветовала вечером создавать комфортные условия для сна: использовать затемняющие шторы, контролировать прохладную температуру в комнате. За пару часов до сна нужно отказаться от работы за компьютером и уделить время лёгкой физической нагрузке, подытожила психолог.