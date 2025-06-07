Во Франции признали участие в работе против России

Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что Главный штаб Вооружённых сил Франции официально признал участие страны в конфликте против России. Это заявление он сделал в социальной сети, комментируя публикацию французского военного ведомства.

«Очень серьёзная публикация с официального аккаунта Объединенного комитета начальников штабов», — написал он под постом, в котором ВС Франции из смайликов изобразили украинский герб и заявили о поддержке ВСУ.