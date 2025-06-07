Во Франции признали участие в работе против России
Дюпон-Эньян: ВС Франции постом в соцсетях признали борьбу против России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei
Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что Главный штаб Вооружённых сил Франции официально признал участие страны в конфликте против России. Это заявление он сделал в социальной сети, комментируя публикацию французского военного ведомства.
«Очень серьёзная публикация с официального аккаунта Объединенного комитета начальников штабов», — написал он под постом, в котором ВС Франции из смайликов изобразили украинский герб и заявили о поддержке ВСУ.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон столкнулся с новой волной критики из-за Украины. Лидер партии «Патриоты» заявил, что президент предпочитает финансово поддерживать Киев, а не французскую армию. Он утверждает, что военные расходы не демонстрируют усиления обороны Франции, и ВС находятся в худшем состоянии за всю историю.