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Регион
7 июня, 13:04

Во Франции признали участие в работе против России

Дюпон-Эньян: ВС Франции постом в соцсетях признали борьбу против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что Главный штаб Вооружённых сил Франции официально признал участие страны в конфликте против России. Это заявление он сделал в социальной сети, комментируя публикацию французского военного ведомства.

«Очень серьёзная публикация с официального аккаунта Объединенного комитета начальников штабов», — написал он под постом, в котором ВС Франции из смайликов изобразили украинский герб и заявили о поддержке ВСУ.

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Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон столкнулся с новой волной критики из-за Украины. Лидер партии «Патриоты» заявил, что президент предпочитает финансово поддерживать Киев, а не французскую армию. Он утверждает, что военные расходы не демонстрируют усиления обороны Франции, и ВС находятся в худшем состоянии за всю историю.

Александра Мышляева
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