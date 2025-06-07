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Регион
7 июня, 13:22

«Мы успели»: В Пермском крае спасли дедушку от падения из окна

ГУ МЧС: В Пермском крае спасли мужчину, который сидел на карнизе многоэтажки

Обложка © Telegram / МЧС Пермского края

Обложка © Telegram / МЧС Пермского края

В Пермском крае сотрудники экстренной службы спасли дедушку, который сидел на карнизе балкона четвертого этажа. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.

В Пермском крае спали дедушку, который сидел на карнизе балкона. Видео © Telegram/ МЧС Пермского края

Инцидент произошёл в городе Чайковский. Пожилой мужчина, по всей видимости, захотел подышать вечерним воздухом. Но решил не просто открыть окно нараспашку, а сесть на карниз, тем самым создав опасную для своей жизни ситуацию. Несчастного случая удалось избежать, к дому быстро приехали пожарные.

«Мы увидели дедушку, сидящего на карнизе балкона в доме на четвёртом этаже и вместе с пожарным развернули автолестницу <...> Рад, что мы успели», — сказал старший инструктор по вождению пожарной машины Дмитрий Зорин.

По его словам, один из специалистов поднялся по лестнице, аккуратно взял на руки дедушку и занёс обратно в квартиру.

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Ранее в подмосковном Красногорске голый экстремал выпал из окна с девятого этажа и приземлился в соседской корзине для кондиционера. Жители ЖК «Ильинские луга» до сих пор обсуждают этот головокружительный полёт.

Юлия Сафиулина
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