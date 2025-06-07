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Регион
7 июня, 14:08

ВС РФ ударили по складу с натовскими ракетами в Тернополе

Военкор Котенок: ВС РФ уничтожили склад с ракетами НАТО в Тернополе

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Российские Вооружённые силы уничтожили склад с ракетами НАТО в Тернополе, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своём телеграм-канале. Журналист опубликовал кадры с последствиями удара. В Министерстве обороны России официально эту информацию не комментировали.

ВС РФ ударили по складу ВСУ в Тернополе. Видео © Telegram / Военкор Котенок

По данным Котенка, накануне удара на склад была доставлена крупная партия ракетного вооружения, включая крылатые ракеты Storm Shadow, комплексы Patriot и оперативно-тактические ракеты ATACMS. Военкор предположил, что в результате точного попадания и последующей детонации боеприпасы на объекте были полностью уничтожены.

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Ранее Life.ru сообщал, что ВС России поразили завод «Днепропресс» в Днепре (бывший Днепропетровск). Помимо этого, целью атаки оказался Павлоградский механический завод, находящийся в 75 километрах от Днепра. Общедоступные спутниковые снимки NASA зафиксировали пожар на территории двух предприятий.

Александра Мышляева
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