Температура упадёт на 10 градусов: Москвичей предупредили о резком похолодании

Жара в Москве сменится резким похолоданием уже с вечера понедельника, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Во вторник, 10 июня, дневная температура опустится до +18…+23 градусов, а ночью — до +10…+15. В ночь на среду возможны +7, что ниже нормы на 1–2 градуса.

«Заметное, существенное понижение температуры с плюс 27-30 до плюс 17-22, сразу на 8-10 градусов. И ночные температуры особенно понизятся. Такая температура будет на 1-2 градуса ниже многолетних значений», — добавил Вильфанд.

Причина — смена циркуляции: в регион начнёт поступать прохладный воздух с северо-запада. С 11 июня температура днём останется в пределах +17…+22, ночью — +8…+13.