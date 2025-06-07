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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 июня, 14:21

Канада отправит Киеву военную технику на $25 млн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / esfera

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / esfera

Канада выделит Украине свыше 25 миллионов долларов на военную поддержку. Эта помощь будет включать бронетранспортёры и средства радиоэлектронной борьбы, заявили в Минобороны Канады.

«Во время заседания контактной группы по Украине (UDCG) министр (обороны Канады Дэвид Макгинти. — Прим. Life.ru) объявил о предоставлении более 35 миллионов канадских долларов военной помощи Украине, включая 30 миллионов канадских долларов на бронетранспортёры Coyote и Bison... 5 миллионов канадских долларов на системы защиты от помех для радиоэлектронной борьбы», — говорится в пресс-релизе на сайте министерства.

По данным, опубликованным в прессе, к концу 2024 года Канада поставила Украине 64 БТР Coyote.

Канада продолжит оказывать Украине финансовую и военную помощь
Канада продолжит оказывать Украине финансовую и военную помощь

Ранее представитель Евросоюза Анвара аль-Ануни заявил, что Брюссель намерен и далее оказывать военную поддержку Киеву. Главным приоритетом, по его словам, остаётся «обеспечение сильных позиций Украины», и страны ЕС уже выделили на это 23 млрд евро в текущем году.

Мария Любицкая
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