Канада отправит Киеву военную технику на $25 млн

Канада выделит Украине свыше 25 миллионов долларов на военную поддержку. Эта помощь будет включать бронетранспортёры и средства радиоэлектронной борьбы, заявили в Минобороны Канады.

«Во время заседания контактной группы по Украине (UDCG) министр (обороны Канады Дэвид Макгинти. — Прим. Life.ru) объявил о предоставлении более 35 миллионов канадских долларов военной помощи Украине, включая 30 миллионов канадских долларов на бронетранспортёры Coyote и Bison... 5 миллионов канадских долларов на системы защиты от помех для радиоэлектронной борьбы», — говорится в пресс-релизе на сайте министерства.

По данным, опубликованным в прессе, к концу 2024 года Канада поставила Украине 64 БТР Coyote.