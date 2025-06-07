Канада отправит Киеву военную технику на $25 млн
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / esfera
Канада выделит Украине свыше 25 миллионов долларов на военную поддержку. Эта помощь будет включать бронетранспортёры и средства радиоэлектронной борьбы, заявили в Минобороны Канады.
«Во время заседания контактной группы по Украине (UDCG) министр (обороны Канады Дэвид Макгинти. — Прим. Life.ru) объявил о предоставлении более 35 миллионов канадских долларов военной помощи Украине, включая 30 миллионов канадских долларов на бронетранспортёры Coyote и Bison... 5 миллионов канадских долларов на системы защиты от помех для радиоэлектронной борьбы», — говорится в пресс-релизе на сайте министерства.
По данным, опубликованным в прессе, к концу 2024 года Канада поставила Украине 64 БТР Coyote.
Ранее представитель Евросоюза Анвара аль-Ануни заявил, что Брюссель намерен и далее оказывать военную поддержку Киеву. Главным приоритетом, по его словам, остаётся «обеспечение сильных позиций Украины», и страны ЕС уже выделили на это 23 млрд евро в текущем году.