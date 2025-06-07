С российских прилавков могут исчезнуть упаковки для десятка яиц

Привычные лотки для десятка яиц могут исчезнуть с российских прилавков из-за неожиданного спора. Московская фирма «АЙКЮ-ПАК» оформила патентные права на классический дизайн упаковки и теперь ведёт судебные разбирательства с многочисленными производителями.

Среди них, по информации Mash, оказалась и Окская птицефабрика, основной поставщик яиц для Москвы и Подмосковья — продукция предприятия распространяется практически через все известные торговые сети. В своём иске «АЙКЮ-ПАК» требует 2,5 миллиона рублей в качестве компенсации, а также запрет на дальнейшее использование упаковки.

Суд завершился взысканием средств, однако решение о запрете использования упаковки было отложено. Как сообщил телеграм-каналу представитель «АЙКЮ-ПАК», компания не остановится на достигнутом и готовит новые иски, стремясь стать единственным поставщиком своего «изобретения» и извлечь из этого максимальную выгоду. На Окской птицефабрике подтвердили возникшие сложности, не исключив, что в обозримом будущем привычные лотки для 10 яиц могут перестать быть доступными.