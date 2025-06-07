С российских прилавков могут исчезнуть упаковки для десятка яиц
Mash: Российские поставщики могут отказаться от лотков для 10 яиц из-за исков
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Привычные лотки для десятка яиц могут исчезнуть с российских прилавков из-за неожиданного спора. Московская фирма «АЙКЮ-ПАК» оформила патентные права на классический дизайн упаковки и теперь ведёт судебные разбирательства с многочисленными производителями.
Среди них, по информации Mash, оказалась и Окская птицефабрика, основной поставщик яиц для Москвы и Подмосковья — продукция предприятия распространяется практически через все известные торговые сети. В своём иске «АЙКЮ-ПАК» требует 2,5 миллиона рублей в качестве компенсации, а также запрет на дальнейшее использование упаковки.
Суд завершился взысканием средств, однако решение о запрете использования упаковки было отложено. Как сообщил телеграм-каналу представитель «АЙКЮ-ПАК», компания не остановится на достигнутом и готовит новые иски, стремясь стать единственным поставщиком своего «изобретения» и извлечь из этого максимальную выгоду. На Окской птицефабрике подтвердили возникшие сложности, не исключив, что в обозримом будущем привычные лотки для 10 яиц могут перестать быть доступными.
Ранее сообщалось, что суд обязал миграционного консультанта Сергея Беседина выплатить миллион рублей психологу Александру Шахову. Однако неожиданная кончина ответчика, наступившая вскоре после вердикта, лишила Шахова шанса на получение средств.