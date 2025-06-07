В Германии сообщили о резком росте популярности Мерца

Популярность канцлера Германии Фридриха Мерца стремительно растёт. О чём свидетельствуют результаты исследования, проведенного институтом Insa и обнародованные газетой Bild.

Текущий рейтинг одобрения деятельности политика составляет 36%, что на 13 процентных пунктов выше, чем показатель, зафиксированный на момент его назначения месяц назад. Таким образом, большинство респондентов выражают удовлетворение его работой на посту главы кабинета министров.

«Большинство немцев разделяют позицию Мерца по миграционной политике. Он поддерживает министра внутренних дел Александра Добриндта. Визит к Дональду Трампу также был успешным», — отметил глава Insa Герман Бинкерт.