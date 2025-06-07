В Севастополе введут два новых сигнала оповещения об опасности
Развожаев: В Севастополе введут два новых сигнала тревоги из-за угрозы с моря
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На оперативном заседании в Севастополе было принято решение о введении дополнительных сигналов оповещения — «Морская опасность!» и «Воздушная тревога и морская опасность!». Как пояснил губернатор Михаил Развожаев, новые сигналы вводятся в связи с возросшей угрозой атак с моря, включая возможное использование противником надводных кораблей, а также комбинированных ударов с применением ракет, беспилотников и катеров.
«Приняли решение о том, что Севастополе вводим ещё два дополнительных сигнала оповещения: «Морская опасность!» и «Воздушная тревога и морская опасность!»», — написал Развожаев в своём телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ предприняли попытку комбинированной атаки по Москве с использованием дронов типа «Бобёр», R-15 и «Лютый». Силы ПВО перехватили пять БПЛА, направлявшихся в сторону столицы.