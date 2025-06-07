В Севастополе введут два новых сигнала оповещения об опасности

На оперативном заседании в Севастополе было принято решение о введении дополнительных сигналов оповещения — «Морская опасность!» и «Воздушная тревога и морская опасность!». Как пояснил губернатор Михаил Развожаев, новые сигналы вводятся в связи с возросшей угрозой атак с моря, включая возможное использование противником надводных кораблей, а также комбинированных ударов с применением ракет, беспилотников и катеров.