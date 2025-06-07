Генерал Ходжес анонсировал атаку ВСУ на Крымский мост
Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Garmasheva Natalia
Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес в интервью Deutsche Welle* связал удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по российским аэродромам с реализацией крупного плана. По его оценке, теракты представляют собой продолжение масштабной кампании, а новой целью может оказаться Крымский мост.
Отставной генерал связал происшествия последних дней с очередной попыткой нарушить транспортное сообщение между материковой частью России и Крымом. Ходжес уточнил, что речь идёт не об изолированных акциях, а о части продуманной и поэтапной стратегии, реализация которой продолжается.
Напомним, что Вооружённые силы Украины уже пытались атаковать Крымский мост 3 июня. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на сооружении был взрыв, но повреждений оно не получило. В связи с этим на мосту перекрывали движение, но спустя 3 часа автомобили вновь двигались по Крымскому мосту.
* Внесено Минюстом РФ в реестр иностранных иноагентов.