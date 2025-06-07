Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 00:17

Генерал Ходжес анонсировал атаку ВСУ на Крымский мост

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Garmasheva Natalia

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Garmasheva Natalia

Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес в интервью Deutsche Welle* связал удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по российским аэродромам с реализацией крупного плана. По его оценке, теракты представляют собой продолжение масштабной кампании, а новой целью может оказаться Крымский мост.

Отставной генерал связал происшествия последних дней с очередной попыткой нарушить транспортное сообщение между материковой частью России и Крымом. Ходжес уточнил, что речь идёт не об изолированных акциях, а о части продуманной и поэтапной стратегии, реализация которой продолжается.

В Госдуме назвали «крокодильими слезами» реакцию Зеленского на ответный удар России
В Госдуме назвали «крокодильими слезами» реакцию Зеленского на ответный удар России

Напомним, что Вооружённые силы Украины уже пытались атаковать Крымский мост 3 июня. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на сооружении был взрыв, но повреждений оно не получило. В связи с этим на мосту перекрывали движение, но спустя 3 часа автомобили вновь двигались по Крымскому мосту.

* Внесено Минюстом РФ в реестр иностранных иноагентов.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar