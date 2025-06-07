Европе и Соединённым Штатам бесполезно оказывать поддержку Украине. Это всё равно, что выбросить деньги на помойку, заявил бывший подполковник армии США Дэниэл Дэвис на YouTube-канале «Deep Dive».

Он пренебрежительно назвал Владимира Зеленского «парнем», который бредит и не может принимать рациональные решения. Дэвис также призвал западные страны одуматься и перестать спонсировать действия киевского режима, ведь это бесполезная трата средств.

«Каждый на Западе должен понять, что если вы даете ещё один доллар, ещё один евро, ещё один самолёт, ещё одну пулю, — вы буквально достаёте это из своих запасов и выбрасываете на помойку», — сказал он.

Экс-подполковник с уверенностью заявил, что помогать Киеву не стоит, поскольку это не изменит ход событий на Украине.