Автомобиль въехал в толпу в Баварии
Bild: В немецком Пассау автомобиль въехал в толпу
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Автомобиль въехал в группу людей в немецком городе Пассау федеральной земли Бавария. Полиция не исключает, что водитель специально сделал это, сообщает немецкая газета Bild.
«В Пассау мужчина въехал на автомобиле в группу людей. Полиция не исключает, что въехал он намеренно», — говорится в публикации.
Количество пострадавших уточняется. Известно, что среди них — 38-летняя жена водителя и его пятилетняя дочь. Водитель задержан.
Ранее Life.ru рассказывал, что неизвестный обстрелял участников велопробега на востоке Германии. Семь человек получили ранения. Пострадавшим от 25 до 67 лет. Злоумышленник пока не задержан.