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7 июня, 17:28

Автомобиль въехал в толпу в Баварии

Bild: В немецком Пассау автомобиль въехал в толпу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ajdin Kamber

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ajdin Kamber

Автомобиль въехал в группу людей в немецком городе Пассау федеральной земли Бавария. Полиция не исключает, что водитель специально сделал это, сообщает немецкая газета Bild.

«В Пассау мужчина въехал на автомобиле в группу людей. Полиция не исключает, что въехал он намеренно», — говорится в публикации.

Количество пострадавших уточняется. Известно, что среди них — 38-летняя жена водителя и его пятилетняя дочь. Водитель задержан.
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Александра Мышляева
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