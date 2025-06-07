Автомобиль въехал в толпу в Баварии

Автомобиль въехал в группу людей в немецком городе Пассау федеральной земли Бавария. Полиция не исключает, что водитель специально сделал это, сообщает немецкая газета Bild.

«В Пассау мужчина въехал на автомобиле в группу людей. Полиция не исключает, что въехал он намеренно», — говорится в публикации.

Количество пострадавших уточняется. Известно, что среди них — 38-летняя жена водителя и его пятилетняя дочь. Водитель задержан.