Трампа не станут поздравлять с днём рождения на параде в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп, по всей видимости, окажется в центре внимания на параде американской армии в Вашингтоне. При этом чиновники отрицают намерения официально поздравлять его с днём рождения в ходе мероприятия. Об этом пишет газета Washington Post.

«Армейские чиновники заявили, что петь Трампу песню «С днём рождения» или официально уделять внимание его дню рождения во время парада не планируется... Несмотря на то, что чиновники принижают значимость дня рождения Трампа, президент, как ожидается, будет в центре внимания», — сказано в материале издания.

Один из собеседников газеты рассказал, что по итогам ранних консультаций по поводу проведения парада хозяин Белого дома выразил нежелание привлекать излишнее внимание к своему личному торжеству.

До этого сообщалось о планах армии США по возможному проведению парада с участием 6600 солдат в день рождения Трампа. 14 июня американскому лидеру исполнится 79 лет.