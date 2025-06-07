Трамп допустил пересмотр контрактов с компаниями Маска

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом намерен изучить действующие государственные контракты с компаниями миллиардера Илона Маска. Вопрос о справедливости и целесообразности текущего финансирования будет рассмотрен в ближайшее время. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

«Мы рассмотрим всё. <...> Это большие деньги, это большая субсидия. <...> Только если это справедливо по отношению к нему и стране», — сказал республиканец в ответ на вопрос журналистов о возможности сокращения финансирования.

Американский лидер подчеркнул, что пока не фокусируется на конфликте с Маском, так как сосредоточен на глобальной повестке — вопросах Китая, России и Ирана. Он дал понять, что не собирается тратить энергию на личные разногласия, добавив, что желает предпринимателю всего наилучшего.