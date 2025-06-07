«Сквозная вентиляция»: Врио главы Оренбуржья отказался ехать на троллейбусе с дыркой

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев поделился с журналистами историей о том, как не стал пользоваться троллейбусом со «сквозной дыркой». Его слова приводит РБК.

«Идём, подъезжает троллейбус. Я смотрю, в троллейбусе дырка сквозная. Сквозная вентиляция там, не то что чуть-чуть. Поедем? Я говорю, нет. Точно сейчас кто-нибудь сфотографирует, придётся все троллейбусы менять. А на самом деле это не хорошо», — поделился Солнцев.

Он резко раскритиковал использование подобного транспорта в региональной столице, назвав его неприемлемым, и пообещал жителям Оренбурга новый, современный подвижной состав. Он напомнил, что ещё 28 мая на заседании правительства дал муниципалитету месяц на исправление критической ситуации с транспортом. Проблемы, по его словам, носят комплексный характер и затрагивают не только изношенную технику, но и нехватку кадров, а также сбои в графике движения.