На похоронах звезды «Дома-2» раскупили все розы в её родном посёлке

Сегодня в Челябинской области простились с 24-летней Кристиной Белой, которая получила известность после участия в телешоу «Дом-2». Об этом сообщил изданию «СтарХиту» возлюбленный девушки Иван Лютый.

«Посёлок, конечно, здесь небольшой. Вариантов мало, роз нет. Розы скупили в магазинах, потому что все на могилке Кристины», — поделился возлюбленный.

В небольшом посёлке, где жила Кристина, найти подходящие цветы оказалось непростой задачей, как признался Иван. С большим трудом он раздобыл единственный доступный букет и отправился на кладбище. По дороге он решил снять видео, чтобы запечатлеть место и сам букет. На кадрах также виден букет с конфетами – Иван с грустью отметил, что при жизни Кристина была бы рада такому подарку.