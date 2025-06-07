Правда долго не выходила наружу: Джареда Лето обвинили в домогательствах к детям

Оскароносный актёр и фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето оказался в центре громкого скандала: девять женщин обвинили его в непристойном поведении, причём некоторые из них были несовершеннолетними на момент предполагаемых инцидентов. Об этом сообщает журнал Air Mail, основанный бывшими сотрудниками Vanity Fair и The New York Times.

По данным издания, речь идёт не о случайных эпизодах, а о целой системе поведения, которую многие в индустрии якобы давно знали и негласно принимали. Журналисты, ссылаясь на слова своих собеседниц, пишут, что подобное поведение актёра «не было мимолётной фазой, а скорее устойчивым паттерном, который был и остаётся широко известен в определённых кругах и, по большому счёту, тихо допускался».

Одна из предполагаемых жертв утверждает, что домогательства Лето к несовершеннолетним были «открытым секретом» в мире шоу-бизнеса. В частности, упоминаются вечеринки, которые актёр якобы устраивал ранее, причём приглашения на них иногда начинались фразой: «Привет, дети».