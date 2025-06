Правда долго не выходила наружу: Джареда Лето обвинили в домогательствах к детям

Оскароносный актёр и фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето оказался в центре громкого скандала: девять женщин обвинили его в непристойном поведении, причём некоторые из них были несовершеннолетними на момент предполагаемых инцидентов. Об этом сообщает журнал Air Mail, основанный бывшими сотрудниками Vanity Fair и The New York Times.